Immigrazione: De Luca, morte di centinaia di bambini è pugno nello stomaco

- "La morte di centinaia di bambini in mare è un pugno nello stomaco". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Ricordo - ha proseguito De Luca - il primo bambino di cui abbiamo avuto le immagini della morte, quel bimbo con la maglietta rossa il cui corpo era riverso per terra su una spiaggia della Turchia. Provate a moltiplicare per cento o per duecento quell'immagine. Sono situazioni che parlano davvero alla nostra coscienza. Non è possibile che l'Europa, tutti i Paesi, non decidano di salvare la vita per lo meno dei bambini quando sono in mare". (Ren)