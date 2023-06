Scuola: Cangiano (FdI), importante riflettere su competenze civiche e giuridiche nei percorsi d'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli episodi di violenza e di bullismo che sempre più frequentemente investono i giovani ed il mondo della scuola, ci impongono una riflessione sull'importanza delle competenze civiche, giuridiche e sociali che agli alunni dobbiamo fornire durante il loro percorso formativo e scolastico. Tutto questo è già opportunamente previsto dai piani didattici, ma che purtroppo spesso non si riesce a concretizzare in una forma ben definita, forse anche per le modalità con le quali questi percorsi sono stati immaginati. Urge una seria riflessione su un argomento che è diventato di primaria importanza nel contesto del panorama politico, sociale e culturale del nostro Paese. Ed è una riflessione che abbiamo iniziato in modo sistematico ed approfondito, per evitare che possa diventare motivo pretestuoso di una ennesima iniziativa più di propaganda che di sostanza. Per poter trarre poi le conclusioni più corrette ed opportune, non si può prescindere da un confronto continuo con gli attori protagonisti di questo dialogo interistituzionale. È questo il senso dell'incontro organizzato da Apidge e da 'La Voce della Scuola' che si terrà il 19 giugno presso la Domus Ars di Napoli e che vedrà, tra gli altri, la partecipazione del Sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti, la mia, quella del direttore dell'Usr Campania e della vicepresidente Regionale dell'Anp Campania. Un primo passo per immaginare insieme un percorso finalmente concreto e costruttivo". Lo ha dichiarato il deputato Gimmi Cangiano Componente della Commissione Istruzione alla Camera. (Ren)