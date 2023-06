Napoli: domani evento in Regione di Cisl Napoli e Confcooperative Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi Cisl Napoli e Confcooperative Campania hanno promosso un percorso di empowerment, formazione e consapevolezza sui temi della leadership femminile. Nello specifico a promuovere l'iniziativa sono stati il Coordinamento Donne della Cisl Napoli e la Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania. Un percorso al quale hanno preso parte circa 70 donne tra sindacaliste e socie e amministratrici di imprese cooperative. Venerdì 16 giugno alle 9, presso l'auditorium della Regione Campania (isola C3 Centro Direzionale, Napoli), avrà luogo l'evento di chiusura del percorso con il convegno "La leadership delle donne: intercettare il cambiamento e investire nella parità". L'Europa pone l'obiettivo dell'innalzamento dell'occupazione femminile come motore di sviluppo, sottolineando al tempo stesso che gli interventi a favore dell'occupazione si collegano e si qualificano nell'intreccio con quelli per la famiglia, per i servizi sociali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. (segue) (ren)