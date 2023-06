Agricoltura: Cia Campania, acconto sulla Pac saltato. Necessario anticipare i pagamenti ad ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha disposto con il Decreto n.300209 del 9 giugno 2023 un'ulteriore modifica - per la sola campagna 2023 - dei termini di presentazione della domanda unica della Pac e delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e capo dello Sviluppo Rurale, inclusi quelli a valere sulle risorse della precedente programmazione 2014-2022 e sulle programmazioni ancor precedenti. Le domande ordinarie dovranno essere trasmesse entro il 30 giugno 2023, mentre per le piccole modifiche sulle domande inviate entro il 30 giugno e le domande ritardatarie c'è tempo fino al 25 luglio. (Ren)