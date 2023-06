Scuola: Zinzi (Lega), De Luca studi Agenda Sud per non essere rimandato a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando De Luca è in difficoltà attacca il governo, ormai è il suo copione. Sul dimensionamento scolastico ad esempio inganna i cittadini. Qui non si parla della riforma Valditara, ma di quella prevista dal Pnrr. Inoltre in legge in bilancio sono state aumentate le risorse per il mondo della scuola. Nessun istituto verrà chiuso, nessun preside e nessun docente mandato via, anzi siamo alla vigilia di un'importante stagione di assunzioni e concorsi. Quando si parla di Mezzogiorno svantaggiato, poi, dimentica i progetti essenziali messi in atto volti a colmare il divario con il nord, come Agenda sud. De Luca la studi per non essere ancora una volta rimandato a settembre". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Gianpiero Zinzi. (ren)