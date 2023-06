Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), avanti con "maggioranza Nordio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta nascendo in parlamento e nel paese la maggioranza Nordio per sostenere l'ambizioso progetto di riforma del sistema Giustizia. I cultori dell'immobilismo giudiziario, i fanatici del giustizialismo e tutti coloro che con spocchiosa saccenteria parlano per verità rivelata scateneranno una violenta offensiva nei riguardi di un Ministro serio, competente, preparato e coraggioso. Ma questa volta sarà il popolo sovrano che creerà una rete di sostegno per una grande battaglia di civiltà. Volendo offrire, in spirito di servizio, al Ministro Carlo Nordio, un contributo di idee, l'associazione culturale Polo Sud ha in animo di organizzare, subito dopo la pausa estiva, una grande Convention in uno dei Teatri più prestigiosi della città. Il popolo è con il Governo Meloni e la Riforma Nordio prima o poi sarà realtà". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. (Ren)