Imprese: Turi (commercialisti), sostenere le aziende nella conversione alla sostenibilità (2)

- Secondo Maria Cristina Gagliardi (consigliere dell'Odcec di Napoli con delega alla Commissione Moda e Spettacolo) "l'attuale scenario macroeconomico spinge le aziende di tutti i settori ad adottare un modello di business sempre più sostenibile e inclusivo, ma per il settore moda la scelta diventa obbligata. La direttiva europea infatti imporrà una serie di vincoli volti a favorire il processo di transizione digitale, e green a cui tutte le imprese del settore moda dovranno attenersi se vogliono continuare a vendere in Europa. Sarà compito del professionista favorire e sostenere le imprese in questo processo di trasformazione". Emmanuela Saggese (presidente della Commissione Sostenibilità ESG), ha evidenziato che "l'obiettivo principale degli eventi programmati è quello di promuovere una maggiore consapevolezza delle tematiche legate alla sostenibilità e di fornire strumenti pratici ai professionisti al fine di aiutare le imprese a diventare più sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance". (segue) (Ren)