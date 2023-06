Napoli: domani evento in Regione di Cisl Napoli e Confcooperative Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo Cisl Napoli e Confcooperative Campania si impegnano a proseguire questo percorso condiviso con la politica ed il mondo del lavoro, partendo dalle sfide del welfare e del Pnrr. Il proposito è promuovere, attraverso un lavoro di rete, tra donne, istituzioni, sindacato, associazioni datoriali, un percorso corale e condiviso per lo sviluppo della strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere. L'appuntamento "La leadership delle donne: intercettare il cambiamento e investire nella parità", alla presenza di tutti i relatori intervenuti nei vari moduli del percorso, vedrà la partecipazione di Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli. Ad introdurre i lavori sarà Marco Lai, responsabile dell'area giuslavorista del centro studi Cisl nazionale. Nel primo panel interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Elisabetta Garzo, presidente Tribunale Napoli, Matteo Lorito, rettore Università Federico II Napoli, Tracy Roberts-Pounds, Console generale Stati Uniti d'America a Napoli, Maksym Kovalenko, Console generale Ucraina. (segue) (ren)