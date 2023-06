Benevento: conferenza stampa progetto "Rosso piccante" con l'assessore Caputo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, giovedì 15 giugno alle ore 18.00, si terrà la conferenza stampa presso il Centro Polifunzionale in via Palmiro Togliatti a Castelpoto (Benevento), per presentare i risultati del progetto "Rosso piccante" e analizzare le ricadute economiche del nuovo modello innovativo di suinicoltura. Un progetto destinato alla produzione della salsiccia rossa tipica di Castelpoto, con le tecnologie digitali a supporto delle scelte decisionali degli allevatori e una filiera sostenibile caratterizzata da sistemi di allevamento non intensivi, nel rispetto dell'ambiente, della biodiversità e del benessere animale. Nel corso dell'incontro, coordinato da Nicola Ciarleglio, componente Comitato di Sorveglianza Psr Campania 2014/2020, sarà illustrato uno studio approfondito dei contenuti nutrizionali e soprattutto funzionali della salsiccia tipica, mettendo a disposizione dei consumatori la conoscenza della qualità che caratterizza il prodotto, la sua salubrità e la presenza di molecole ad effetto benefico, partendo proprio dalle attività antiossidanti delle molecole presenti nella salsiccia. Subito dopo i saluti di Vito Fusco, sindaco di Castelpoto, Carmine Fusco, presidente Cia Benevento - capofila del progetto, e Raffaele Amore, presidente Gal Taburno, interverranno: Ettore Varricchio, docente di Qualità e Tecniche di Produzioni Alimentari Dipartimento di Scienze e Tecnologie - Università degli Studi del Sannio, e responsabile scientifico del Progetto; Carmine Campone, Azienda agricola Campone Carmine; Giuseppe Tedino, Azienda agricola Tedino Giuseppe; Francesco Nardone, responsabile Sviluppo Progetti & Relazioni Istituzionali Futuridea - Innovazione Utile e Sostenibile. Conclude Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura Regione Campania.(ren)