Scuola: Matera (Fd'I), nessuna chiusura, Regione Campania mente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente De Luca, invece, prova a buttare la palla fuori campo per non spiegare ai cittadini campani come mai la Regione, che è deputata al dimensionamento scolastico, non abbia provveduto per tempo. Del resto - ha proseguito Matera - lo stesso De Luca non può più continuare a nascondersi dietro slogan o boutade, poiché è evidente che gioca a incolpare il governo, pur sapendo che la disciplina in materia era prevista è dettata dal PNRR sottoscritto dal Governo Draghi, votata dallo stesso PD. Quando De Luca e la sua Giunta parlano di aree interne, attuano soltanto del populismo assoluto e della peggior specie, poiché si ricordano delle stesse solo in campagna elettorale con le solite promesse costantemente non mantenute. Se la Regione si deciderà a fare il suo mestiere, la razionalizzazione non comporterà disagi per le aree interne della nostra regione. Il problema - ha sottolineato il senatore - è che De Luca mente sapendo di mentire, l'assessore Fortini, invece, mente perché forse non sa di mentire e io non so cosa sia peggio. Nel pomeriggio, ho raccolto gli umori di tanti partecipanti all'incontro in Regione, che mi hanno espresso tutta la loro soddisfazione in quanto hanno potuto assistere ad uno spettacolo, tutto sommato simpatico, col vantaggio di non aver dovuto neppure pagare il biglietto. Per il resto, tanta fuffa. Per quanto mi riguarda - ha concluso Matera - sono in contatto con il ministro Valditara, che ringrazio per l'estrema disponibilità, nonché con i suoi uffici e tutti mi hanno assicurato la massima attenzione sul tema ed in particolare per le esigenze e le istanze razionali che dovessero pervenire dalla Regione Campania". (ren)