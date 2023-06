Napoli: De Iesu, presentato corso di formazione su crimini internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato questa mattina a Palazzo Cavalcanti il Corso di Formazione di Eccellenza sui Crimini internazionali (Napoli, 26-29giugno), organizzato dal Siracusa International Institute in collaborazione con la Città di Napoli, alla presenza dell'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, del Direttore Generale dell'Istituto Filippo Musca del vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati Carmine Foreste e del Consigliere del sindaco per gli affari e le relazioni internazionali, Francesco Senese. "Per noi rappresentare oggi questo rapporto di collaborazione e cooperazione col Comune di Napoli è di un'importanza fondamentale ed è per questo che ringraziamo il Comune di Napoli, il sindaco Manfredi e l'assessore De Iesu, che stamattina è qui con noi per presentare questa attività di collaborazione della quale siamo immensamente fieri", ha dichiarato Filippo Musca. "Il progetto è ambizioso. Il senso di questi corsi di formazione è quello di un laboratorio di confronto su tematiche di grande rilevanza", ha commentato l'assessore De Iesu. "Io avrò grande piacere di confrontarmi con loro su queste tematiche, ma soprattutto ringrazio la Fondazione per aver scelto Napoli, che diventa una città sempre più attrattiva dal punto di vista degli eventi culturali, di manifestazioni di questo livello." (ren)