Acqua: ad Amalfi ristrutturato il serbatoio di Tovere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di eseguire i lavori di rifunzionalizzazione sul serbatoio, edificato negli anni '79-'81, nella camera di manovra era installato un modesto recipiente in acciaio inox, della capacità di qualche migliaio di litri, alimentato, ordinariamente, da una portata derivata dalla rete idrica di Agerola e, in caso di emergenza, dal sollevamento elettromeccanico presente nel serbatoio di Vettica Basso. Le modestissime dimensioni del recipiente non erano in grado di assicurare i volumi di compenso, da utilizzare per far fronte alle punte orarie di portata, e di riserva, da utilizzare in caso di interruzione delle portate di alimentazione, con conseguente carenza idrica e disagi all'utenza servita, rendendo indispensabile l'utilizzo dell'impianto di sollevamento di Vettica Basso, con gli evidenti maggiori consumi energetici e fenomeni di sfioro delle portate sollevate. "I lavori sono iniziati nel luglio 2022 per una spesa complessiva superiore a 300mila euro. Con questo intervento puntiamo a risolvere definitivamente i fenomeni di carenza idrica e i conseguenti disagi ai cittadini - ha sottolineato il vice sindaco Matteo Bottone - Si tratta di ulteriore passo avanti nella politica di razionalizzazione della risorsa idrica lungo l'intera rete che già da tempo è interessata da monitoraggi e interventi necessari a limitare le perdite". Per migliorare ulteriormente le funzioni del serbatoio, la società che gestisce la rete idrica sul territorio comunale Ausino, nell'ambito dei lavori finanziati dal "PON Infrastrutture e Reti" 2014-2020 – Asse IV Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti recentemente appaltati", provvederà a realizzare un impianto di telecontrollo e di comando, per monitorare la regolarità di funzionamento e degli schemi idrici ad esso collegati, per intervenire tempestivamente in caso di anomalie. (Ren)