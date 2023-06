Scuola: Matera (Fd'I), nessuna chiusura, Regione Campania mente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Fortini, strumentalizza i fatti per coprire l'immobilismo della Regione. Invece di fare battute di spirito che purtroppo non fanno ridere nessuno, dovrebbe iniziare a trattare seriamente la materia di cui dovrebbe occupare". Interviene così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, rispondendo all'assessore all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, che questa mattina durante un incontro sul dimensionamento scolastico presso l'Auditorium della Regione Campania al Centro direzionale di Napoli lo aveva attaccato proprio su questo tema. "Non capisco – ha continuato Matera – perché si continui a sostenere che chiuderanno delle scuole, quando invece è chiaro a tutti che si interverrà solo sulle dirigenze e non sulle strutture fisiche, poiché la norma non prevede la chiusura di plessi scolastici ma una necessaria razionalizzazione delle autonomie scolastiche. Razionalizzazione che contribuirà a ridurre l'abuso della reggenza, senza arrecare alcun pregiudizio alla qualità dell'istruzione, ai docenti, al personale e agli alunni". (segue) (ren)