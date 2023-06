Archeologia: al museo di Eboli inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle giornate europee dell'archeologia, il Museo Archeologico di Eboli (Sa) in collaborazione con la cooperativa sociale Il Tulipano, a seguito dell'accordo di convenzione con la Direzione Regionale Musei della Campania, ha organizzato un incontro dal titolo "Esplorare il passato, valorizzare il presente, pensare al futuro: Giornate Europee dell'Archeologia - Accessibilità, Fruizione e Inserimento lavorativo nella filiera dei servizi culturali per Tutti e Con Tutti", in programma venerdì 16 giugno 2023, alle ore 10.30. L'Archeologia è un potente strumento di ri-scoperta delle proprie origini, di ri-valorizzazione del territorio e della propria identità, un patrimonio di tutti – ha spiegato Giovanni Minucci , responsabile di Tulipano Art Friendly - con la cultura e l'archeologia è possibile costruire percorsi per l'orientamento e la formazione al lavoro di persone con disabilità, nella filiera dei servizi culturali in cui i Musei ed i Luoghi della cultura diventano occasione di conoscenza e valorizzazione delle identità delle persone tutte, con le loro differenze, oltre che un'occasione di sviluppo territoriale. La proficua collaborazione tra la nostra cooperativa e il ManES ha consentito di sviluppare reali percorsi di orientamento al lavoro con progetti che stanno dando i frutti sperati". "Giulio è un giovane con autismo, del gruppo Tulipano Art Friendly, che ha seguito un progetto di affiancamento per l'accoglienza museale proprio ad Eboli. Il suo sogno è quello di lavorare nei musei e si sta formando per questo, il nostro compito è di aiutare questi giovani a costruirsi un futuro con progetti dedicati che consentano uno sbocco lavorativo. Pertanto ringrazio la direttrice del ManES, Ilaria Menale, per l'ampia disponibilità dimostrata e Marta Ragozzino, direttrice regionale dei Musei della Campania", ha concluso Giovanni Minucci. (segue) (Ren)