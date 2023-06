Campania: De Luca, lo Stato sta lasciando ai privati scuola e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia per decenni abbiamo considerato come irrinunciabili scuola e sanità, ma siamo entrati da qualche anno in un clima culturale che non considera più questi due grandi servizi doverosi da erogare da parte dello Stato: guardiamo ad altri modelli di organizzazione, non europei, che considerano che il privato possa lentamente subentrare e sostituire il pubblico nei servizi di civiltà, in scuola e sanità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all'incontro con i sindaci e i presidi delle scuole della Campania per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico progettato dal Governo. "Vi porto l'esempio delle assicurazioni sanitarie private - ha aggiunto De Luca - nel nord ovest del Paese, Lombardia, Piemonte e Liguria, il 49%, la metà dei cittadini, hanno l'assicurazione sanitaria privata. Nel sud abbiamo il 9% di cittadini che ce l'hanno. In parte del nord il modello privatistico sta galoppando, intanto qui negli ospedali non si riesce a fare un turno". (Ren)