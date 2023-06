Pd: De Luca, con Schlein dobbiamo ancora cominciare il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo ancora cominciare il lavoro​". Ha risposto così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai cronisti che gli chiedevano se nell'incontro con la segretaria del Pd Elly Schlein fosse stata trovata una maggiore condivisione su obiettivi comuni. ​"​Io mica devo condividere​, ​non devo condividere con nessuno. Noi facciamo la nostra battaglia​ - ha affermato De Luca, riferendosi all'autonomia differenziata - sono gli altri che si devono adeguare a quello che fa la ​Campania. Noi stiamo combattendo su questa linea e verificheremo la coerenza di tutte le forze politiche, di tutti quanti senza alcuna differenza. Chi sostiene questa battaglia è amico del Sud ed è amico di De Luca, che peraltro se ne infischia​, io posso vivere anche senza amici, mi basta la mia famiglia. ​Nel caso della sanità abbiamo fatto una battaglia per avere le stesse risorse di tutto il resto d'Italia​ e nessuno ha fatto niente, destra, centro e sinistra. Quindi le bandiere di partito in questo caso non servono a niente​, a me interessano i fatti​". (Ren)