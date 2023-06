Governo: De Luca, combattiamo contro il centralismo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci vuole coraggio e onestà intellettuale che consentano di dire ai concittadini che la verità viene prima delle bandiere di partito. Se state tagliando risorse al Sud a me non fa caldo o freddo se il governo sia di centrosinistra o di centrodestra, dobbiamo curare gli interessi dei nostri cittadini". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di un incontro sul nuovo dimensionamento scolastico del Governo. "Stiamo conducendo una battaglia - ha spiegato De Luca - contro il centralismo nazionale su decisioni che il Governo vuol far prendere ai ministeri, che non sanno neanche più come sia fatta l'Italia. E lavoriamo anche per contrastare l'autonomia differenziata che per la scuola e la sanità pubblica può significare che le Regioni ricche facciano contratti integrativi per il personale docente o sanitario. I contratti devono restare nazionali, se paghi 3000 euro in più a medici o insegnanti, al Sud non ne troviamo. Quindi ci muoviamo contro tendenze di centralizzazione burocratica che produce inefficienza e contro l'autonomia differenziata che produce marginalizzazione del Sud". (Ren)