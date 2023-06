Roma: 34 truffe ad anziani in due mesi, 9 arresti tra Napoli e Torino, valore stimato 120mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime luci dell’alba, su delega della Procura della Repubblica di Velletri, i carabinieri del Comando provinciale di Roma, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Comando Provinciale di Torino, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere – emessa dal Gip presso il Tribunale di Velletri - nei confronti di 9 uomini di Napoli, gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di persone anziane. Agli indagati, anche se potrebbero essere molti di più per un acclarata reticenza delle vittime a denunciare, sono stati contestati 34 episodi di truffa in danno di anziani (oltre ad una rapina, poiché in un’occasione l’anziano veniva spintonato dal truffatore prima di fuggire), commesse nei mesi di settembre e ottobre 2022, in varie città della provincia di Roma e della provincia di Viterbo. (segue) (Rer)