Berlusconi: Laboccetta (Polo Sud), tra 30 giorni organizzeremo manifestazione in memoria del Cavaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Mentre ieri si svolgevano i funerali del presidente Silvio Berlusconi ero con gli amici dell'associazione 'Nessuno tocchi Caino' in Napoli, presso l'Istituto degli Studi Filosofici, (palazzo Serra di Cassano) per un convegno su alcuni grandi casi di malagiustizia. Era presente la compagna del compianto Enzo Tortora. La giornalista Francesca Scopelliti". Così ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud. "Il presidente onorario di 'Nessuno Tocchi Caino', professor Enzo Maiello, (tra i più importanti penalisti d'Italia) ed il segretario Nazionale dell'associazione Sergio D'Elia mi hanno chiesto di introdurre i lavori per ricordare un grande Italiano, il presidente Berlusconi. Il più grande perseguitato dalla Magistratura negli ultimi 30 anni. E' stato per me un grande onore, un privilegio ed un piacere. Seppur preso dall'emozione sono stato felice nel rivolgere il mio ultimo saluto al grande Cavaliere da Napoli. Una città che ha tanto amato. Abbiamo tutti osservato un minuto di silenzio. Ringrazio inoltre l'onorevole Rita Bernardini per la dedizione che dedica al mondo carcerario. Un impegno incessante tra gli istituti penitenziari da Nord a Sud. Marco Pannella e tutto il mondo radicale italiano hanno sempre trovato in Silvio Berlusconi un interlocutore attento, serio e disponibile a condividere le battaglie di giustizia. Fra 30 giorni con gli Amici di Polo Sud organizzerò in Napoli una giornata ricordo dedicata al compianto Presidente del Consiglio. Sono certo che negli oltre 8000 Comuni d'Italia vi saranno analoghe manifestazioni”. Ha concluso Amedeo Laboccetta.(ren)