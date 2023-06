Archeologia: al museo di Eboli inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il seminario in programma il 16 giugno interverranno: Ilaria Menale, direttrice del ManES, Mario Conte, sindaco di Eboli, Dino Angelaccio, associazione I.T.R.I.A. esperto in progettazione universale, Odette Mbuyi, responsabile dei progetti interculturali per l'associazione I.T.R.I.A., Claudia Bilotti, referente per l'associazione A.I.P.F.M. - Festa della Musica 2023, Vito e Vincenzo Bardascino, referenti del progetto di comunità ebolitana "il Forno di Vincenzo in Eboli", China Aresu, responsabile dell'associazione università popolare per la Qualità di Vita. Al termine dei lavori seguirà, alle ore 12, una visita didattica del Museo Archeologico di Eboli a cura dei servizi educativi del museo con il supporto di Giulio - giovane del Tulipano Art Friendly formatosi come addetto all'accoglienza museale. A concludere la attività della giornata il laboratorio artistico di gruppo 'per tutti e con tutti' a cura di China Aresu e Laura Scelsi. (Ren)