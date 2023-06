Scuola: De Luca, programmi orientati dalla Lega? Avremmo un contro-risorgimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono altre realtà d'Europa, come la Spagna, dove persino i programmi scolastici vengono decisi dalle regioni. Provate a immaginare che cosa significherebbe in Italia il programma scolastico orientato dalla Lega Nord, avremmo un contro-risorgimento e questo non va bene". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando a margine dell'incontro con i sindaci e i presidi delle scuole della Campania per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico. "La scuola pubblica - ha aggiunto il governatore - è essenziale anche da questo punto di vista della difesa dell'unità nazionale e del sentimento di patria". Lo vorrei dire - ha sottolineato - agli amici di Fratelli d'Italia che parlano della nazione ogni 20 secondi, anche a sproposito perché quando si parla di territori è meglio parlare del Paese e non della nazione". (Ren)