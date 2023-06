Auto: Stella (Anfia) a ‘Nova’, con incognita Stellantis strategico guardare a costruttori Asiatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si traduce questo calo di produzione sul benessere della filiera?Segnalo un dato interessante: noi siamo ottavi per produzione di veicoli passeggeri e secondi per valore della componentistica in Europa. Andiamo all’estero, a testimonianza della competitività e qualità delle nostre aziende. Ora, veniamo ad un esempio degli effetti sulla filiera. Lo stabilimento di Melfi ha una vocazione specifica e se si producono pochi pezzi e dei modelli su cui non ci sono volumi qui chiaramente c’è una trasmissione diretta della sofferenza. Quello stabilimento è stato costruito decenni fa e rinnovato di recente da Marchionne e tutto ciò è saltato senza neanche discutere. Non c’è la volontà di costruire un tavolo sull’industria dell’auto. Parliamo di una produzione di meno di 100 mila pezzi all’anno credo e nella migliore delle ipotesi lo stabilimento non andrà oltre i 130-140 mila nei prossimi anni. Se a questo si aggiungono i fornitori che hanno posizionato il loro indotto in quella zona e ora si trovano ad un terzo o addirittura un quarto dei volumi, può capire le difficoltà per la filiera. Per di più metà della produzione arriva da altri stabilimenti. Io non critico la sinergia tra le piattaforme, ma se incidentalmente questo porta problemi su una determinata area, questo come costruttore devo metterlo in esame. (segue) (Rpi)