Campania: Muscarà (Misto), penalizzate ortopedie del Cardarelli - foto

- "Il Pronto Soccorso del Cardarelli è costantemente in crisi per la carenza di medici con sempre più pazienti seguiti da sempre meno personale, pare che la nuova dirigenza dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli si appresti ad una rimodulazione dell'utilizzo delle Sale Operatorie nonostante i numeri indicativi della produttività siano a favore del Padiglione H (Ortopedie 1 e 2), sembra che si intenda sottrarre ad esso ben due sale operatorie per renderle operative a favore del padiglione A". Lo ha dichiarato il consigliere alla regione Campania Maria Muscarà. "Ho presentato quindi un'interrogazione a risposta scritta, in cui ho chiesto se corrisponde al vero che la Dirigenza del Cardarelli intende procedere alla penalizzazione delle Ortopedie, sottraendo al Padiglione H ben due sale operatorie per destinarle alle Chirurgie del Padiglione A", ha concluso.(Ren)