Campania: Cammarano (M5S), l'aeroporto Costa d'Amalfi sarà realtà grazie al nostro partito

"L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi vedrà finalmente la luce dando nuova linfa all'economia della Campania. Un risultato che rivendichiamo, frutto dell'operato del nostro gruppo regionale, dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e dell'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Una sinergia che ha reso possibile la firma del decreto interministeriale che ha sbloccato le procedure di finanziamento dello scalo salernitano". Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel consiglio regionale della Campania e presidente della Commissione Aree interne Michele Cammarano. "Non ci sorprende che De Luca, nel corso della presentazione del progetto, non abbia riconosciuto alcun merito alla nostra forza politica, ma dopo anni di immobilismo della politica regionale il nostro intervento è stato determinante ed è agli atti. Siamo orgogliosi di aver dato vita a un'opera che farà da volano per lo sviluppo per le nostre splendide coste e per il patrimonio delle aree interne della Campania, depositarie di bellezze storiche, culturali, ed archeologiche di incommensurabile valore", ha concluso.