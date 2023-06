Eav: Nappi (Lega), riapertura stazione Terme? De Gregorio trovi il coraggio di dire la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stigmatizziamo la maldestra speculazione, per di più attuata attraverso un post 'ritoccato', del presidente di Eav, che prova a spostare l'attenzione dal vero obiettivo che sta perseguendo: la realizzazione del dannoso e inutile sottopasso Circum di Via Cosenza a Castellammare. De Gregorio, all'annuncio del suo mentore De Luca, dell'investimento da 180 milioni di euro per la cittadella ospedaliera nelle ex Nuove Terme, rilancia la proposta per la riapertura della fermata 'Terme', parlando di momento opportuno. Dimentica, forse ignora del tutto, o addirittura si tiene ben lontano dal dire che la stazione in questione si trova in una zona completamente opposta rispetto a quella dove dovrebbe sorgere l'ospedale. Gli stabiesi, però, sanno benissimo, e noi come loro, che quella stazione serviva le Antiche Terme, che si trovano nel centro città, e non le Terme Nuove che invece sono in collina. De Gregorio trovi il coraggio di farsi da parte, gli servirà pure a risparmiare altre magre figure". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)