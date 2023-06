Roma: 34 truffe ad anziani in due mesi, 9 arresti tra Napoli e Torino, valore stimato 120mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fingendosi assicuratore, avvocato o carabiniere, il "telefonista" diceva che un familiare aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e che, per "sistemare" le cose, era necessario consegnare denaro o gioielli. In seguito un complice passava a prelevarli a casa delle vittime, che solo ore dopo, parlando con il figlio o il nipote in questione, scoprivano il raggiro. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno consentito di raccogliere elementi indiziari in ordine al ruolo degli indagati che in batterie composte da due persone, partivano tutti i giorni da Napoli con auto prese a noleggio. Le vittime venivano scelte tramite ricerche fatte in internet o sulle pagine bianche, contattate da "telefonisti" e poi raggiunte da "emissari". Il volume di affari stimato, per le truffe compite in soli due mesi, è di circa 120.000 euro in contanti e diverse centinaia di migliaia di euro in oro e altri oggetti di valore. (Rer)