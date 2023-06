© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE L'assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, interviene alla presentazione del "Pessoa Luna Park", fino al 6 agosto, negli spazi dell'ex Ospedale Militare. Intervengono la direttrice artistica del 'Pessoa Luna Park', nonché una delle ideatrici Azzurra Galeota e l'artista Roxy in the Box. Napoli, Sala Giunta di Palazzo San Giacomo (ore 11.00).(ren)