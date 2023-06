Cultura: presentata questa mattina la 71esima edizione del Ravello Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato presentato questa mattina in Regione Campania il cartellone della 71esima edizione del Ravello Festival. Per la Fondazione Ravello sono intervenuti il presidente Dino Falconio, il presidente del Consiglio di Indirizzo Lorenzo Lentini e il direttore generale Maurizio Pietrantonio. In rappresentanza della Provincia di Salerno l'assessore alla Cultura Francesco Morra e il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier. A presentare il cartellone, che verrà inaugurato domenica 2 luglio, il direttore artistico Alessio Vlad. (segue) (Ren)