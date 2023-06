Cultura: Adriana Borriello apre giovedì la sezione danza del Campania Teatro Festival - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo spettacolo della Sezione Danza e il via alla rassegna dedicata al cinema. Questa, in sintesi, attraverso una magia artistica che ha il dono della dimensione atemporale, la giornata del 15 giugno al Campania Teatro Festival. Alle 19.30 a Napoli in Villa Floridiana (Palco Grande) debutta in prima assoluta lo spettacolo “Timelessness Dances_primo passo”, primo studio del più ampio progetto Timelessness Dances, nato dalla ritrovata collaborazione fra Adriana Borriello e Thierry De Mey che qui si arricchisce nell’incontro con Edoardo Maria Bellucci, giovane compositore e sound engineer di musica elettroacustica. In uno spazio nudo ha luogo l’azione fatta di corpi in presenza, movimento e suono, dove si intrecciano, scambiano, confondono la coreografia, le partiture musicali e la “musica del movimento” captata dal vivo e trattata da Edoardo Maria Bellucci. La coreografia, con Erica Bravini, Michele Ermini, Michael Incarbone, Ilenia Romano più la stessa Borriello, oscilla tra rigorosa scrittura e improvvisazione strutturata interrogandone il limite. La musica combina la partitura di Timelessness, scritta da De Mey per Les Percussions de Strasbourg nel 2019, con la “musica del movimento” che, trattata da Bellucci, costituisce il punto di massima convergenza tra scrittura coreografica e musicale, dimensione acustica ed elettronica, sinestesie della visione e dell’ascolto. La coreografia, nel solco delle ultime ricerche corpografico-compositive della Borriello, incarnerà la natura atemporale della musica scritta che, nell’atto di incorporarsi e manifestarsi come suono, si espande, trasfigura e rovescia, in bilico tra carne e spirito, tra sangue e soffio. “Timelessness Dances_primo passo” è prodotto da Adriana Borriello Dance Research, Eroïca Productions e Diacronie Lab. Alle ore 22.30, invece, nel Prato di Villa Floridiana prende il via la rassegna “Il cinema giovane” a cura di Roberto d’Avascio per Arcimovie, con appuntamenti in programma fino al 4 luglio. Sul sito campaniateatrofestival.it sono consultabili le promozioni ed è possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli. Il Campania Teatro Festival, parte rilevante della rete Italia Festival e dell’Efa (European Festival Association), è finanziato dalla Regione Campania e si avvale anche di un contributo annuo del Ministero della Cultura per il suo schema multidisciplinare.(Ren)