Napoli: Vitelli (Pd), bene ampliamento posti per disabili allo Stadio Maradona

- "L'ampliamento del numero di posti per i tifosi disabili allo stadio Maradona rappresenta una decisione saggia e doverosa, nello spirito dell'amministrazione Manfredi ha assunto dal suo insediamento. Restano delle difficoltà sul sistema delle prenotazioni ma contiamo di risolverle del tutto entro l'inizio della prossima stagione". Così Mariagrazia Vitelli, consigliera del Partito Democratico del comune di Napoli. "I numeri oggi ci parlano di 138 posti e 11 servizi igienici riservati a persone con disabilità motorie e relativi accompagnatori - precisa Vitelli - disponibilità del tutto insufficienti in base ai criteri infrastrutturali della Serie A per la stagione sportiva 2023/2024. I lavori ci permetteranno invece di avere all'interno dell'impianto 278 posti riservati e 19 servizi igienici dedicati, un intervento che sarà anche l'inizio di un percorso condiviso grazie alla disponibilità dell'amministrazione ad aprire un tavolo di confronto con tutte le realtà associative interessate" Resta però il problema dell'acquisto dei tagliandi: "Sono inaccettabili le difficoltà che si incontrano nella procedura disponibile solo online - aggiunge Vitelli - si tratta di disagi che vanno assolutamente risolti in previsione della prossima stagione della SSC Napoli". Per questo per Vitelli "è necessario che amministrazione e società trovino un punto d'incontro, magari rivedendo anche alcuni punti della convenzione in vigore. Ad esempio, come già chiesi in un mio articolo 37 in consiglio comunale lo scorso 18 aprile, coinvolgendo direttamente il comune per una gestione diretta dei biglietti, sul modello di quanto già fatto per le scolaresche. Serve una risposta chiara, di civiltà e inclusione, perché lo stadio Maradona sia casa di tutti i napoletani".(Ren)