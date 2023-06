Auto: Stella (Anfia) a ‘Nova’, con incognita Stellantis strategico guardare a costruttori Asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento degli orizzonti sul settore automotive nel nostro Paese è un tema serio e rilevante. Bisognerebbe guardare a qualche costruttore Asiatico. Il presidente del settore componenti e vicepresidente di Anfia Marco Stella, intervistato da ‘Agenzia Nova’, non esclude la possibilità di rivolgersi ad altri produttori del settore automotive come ‘exit strategy’ rispetto alla dipendenza da Stellantis.La produzione di Stellantis non decolla e anche le assunzioni attualmente sono al palo, nonostante la promesse di crescita fatte negli scorsi mesi. Qual’è la motivazione?Il management di Stellantis fa le proprie valutazioni in base al mercato, al proprio business e alle minacce che il proprio business sta avendo. A questo poi si unisce un tema di competenze e competitività complessive del nostro Paese. Però in Spagna i numeri della produzione sono quadruplicati. Bisognerebbe discutere di questo e provare ad invertire la rotta rispetto ad una deindustrializzazione e declino di marchi d’eccellenza che il mercato apprezzerebbe, che stanno creando una profonda preoccupazione e tristezza nel settore.Perché puntare al milione di auto prodotte?Il milione di auto prodotte non è tanto un numero simbolico. Ma la sua assenza segna una deindustrializzazione complessiva che sta colpendo vari settori. I volumi del paese sono legati ad un unico costruttore che, ahimè ,non dà segnali di avere nei propri piani a cuore anche questo tipo di argomentazione.Cose serve per cambiare rotta?Un piano di politiche industriali che crei condizioni per cui questi volumi si possano raggiungere e mantenere nel Paese. Io vedo che c’è un governo preoccupato e attento, una filiera ricettiva e desiderosa di investire e di fare la propria parte, mi chiedo se anche il costruttore voglia prendere in considerazione un percorso che abbia al centro anche l’interesse per la politica industriale del nostro Paese. (segue) (Rpi)