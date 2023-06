Napoli: Nappi (Lega) a Manfredi), sostenere le famiglie colpite dagli abbattimenti di Secondigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pongo alla vostra attenzione una vicenda che, oltre agli aspetti paradossali che la contraddistingue, è soprattutto pervasa dalla disperazione: quella di otto famiglie di Secondigliano, con 13 minori, che da alcuni giorni hanno dovuto abbandonare la propria casa minacciata da un abbattimento". È l'incipit della lettera che Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, indirizza al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e all'assessore al Welfare, Luca Trapanese, rispetto alla questione delle persone sfollate da uno stabile in Via Traversa III Aria Nova e che stanno manifestando in Piazza Municipio. Nella missiva, Nappi sottolinea anche che i cittadini "nel corso di lunghi anni hanno provato in ogni modo a vedere riconosciuto loro il diritto, a sanare gli abusi di necessità che gravano lo stabile. Hanno persino ottenuto dal Comune di Napoli un provvedimento di sanatoria cui, da cittadini onesti e rispettosi, hanno fatto seguire il regolare pagamento non soltanto della sanzione amministrativa e poi degli oneri di urbanizzazione, ma anche il regolare pagamento, anno dopo anno, delle imposte comunali". Ma il percorso per immettersi "nei binari della legalità è stato svilito e si è risolto all'improvviso nel nulla; da un giorno all'altro sono andati in fumo i sacrifici, la quotidianità, l'equilibrio e anche tutti i sogni che accompagnano una famiglia, in conseguenza di un provvedimento di demolizione posto in esecuzione dall'Autorità giudiziaria". La lettera si conclude con l'appello di Nappi a Palazzo San Giacomo per "fare fronte comune per dare risposte ai napoletani, per impedire che deflagri l'ennesima bomba sociale. E, anche nel caso di queste otto famiglie, si ha il dovere di attivarsi per ridare loro un tetto sulla testa, restituire loro la serenità e la speranza nella giustizia e nelle Istituzioni".(Ren)