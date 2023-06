Cultura: Open House Napoli, dal 20 al 22 ottobre torna il Festival dell'Architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open House Napoli, il Festival dell'Architettura torna a ottobre per il quinto anno: edizione speciale su tre giorni per scoprire oltre 120 edifici, percorsi, eventi, laboratori kids in un unico lungo weekend di visite guidate gratuite. Il Festival dell'Architettura Open House Napoli torna per il quinto anno consecutivo con una prima assoluta: un'edizione speciale della durata di tre giorni, da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Anche quest'anno Napoli si aprirà ai visitatori per un viaggio inedito nella città attraverso la sua architettura: oltre 400 volontari li accompagneranno dietro le quinte di decine di luoghi di straordinario interesse, spesso inaccessibili, per farne propria la storia, interpretarne il presente e immaginarne il futuro. In un unico lungo weekend di eventi, mostre, laboratori kids, percorsi e visite guidate gratuite, l'evento sull'architettura più atteso dell'autunno abbraccerà tutti i municipi tra periferia e centro, storico e contemporaneo, edifici pubblici e spazi privati. Un invito a vivere l'architettura grazie alle tantissime conferme tra i luoghi più amati dai visitatori e le circa 40 novità di questa quinta edizione. E ancora l'immancabile OHN Kids, con attività e laboratori dedicati ai più piccoli. Il programma completo sarà presentato a settembre ma anticipazioni e informazioni saranno presto disponibili sul sito openhousenapoli.org e sui canali social del Festival (Facebook e Instagram: @openhousenapoli). (Ren)