Napoli: Manfredi, diritto all'abitare è grande sfida della contemporaneità

- "Ci vuole una norma che ci consenta di negare l'apertura e di contingentare il numero di b&b in determinate aree territoriali, in modo che arrivati a una certa soglia non se ne possano aprire più, cosa che oggi non è possibile". Lo ha affermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto oggi al convegno "Dialoghi sull'abitare" organizzato al Real Albergo dei Poveri. Secondo Manfredi "oggi una delle grandi sfide della contemporaneità è il diritto all'abitare. La trasformazione delle città, soprattutto di quelle storiche e turistiche, il grande tema dell'inflazione, la mancanza di una politica della casa da decenni, ha creato questa grande difficoltà. Abbiamo il grande tema della residenzialità universitaria, il tema del sostegno al reddito di chi la casa non ce l'ha, della manutenzione dei grandi quartieri di edilizia economica e popolare che sono abbandonati da anni e creano situazioni di marginalità sociale e degrado che poi ricadono sulle comunità. Credo sia arrivato il momento di una nuova stagione della politica della casa e di un impegno importante da parte del Governo nazionale". (Ren)