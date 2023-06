Campania: da giunta aiuti per il "caro energia" a strutture sanitarie private accreditate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Campania ha approvato due nuovi provvedimenti. Con una delibera sono stati impartiti gli indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie Locali per la corresponsione alle strutture private accreditate - che abbiano sottoscritto i contratti per l'esercizio 2022 - del contributo una tantum a sostegno del "caro energia", come dal decreto legge aiuti-ter n. 144/2022. Inoltre la Giunta ha ha approvato lo Schema di Accordo con la Commissione Prefettizia del Comune di Castellammare di Stabia, con i Commissari Giudiziali e con il Liquidatore della Società Sint per l'acquisizione al patrimonio regionale del compendio che ospita le Terme "Nuove" di Castellammare, e ha programmato risorse per complessivi 180 milioni di euro, a valere sul Por Fesr 2021-2027, per l'acquisto e la realizzazione della nuova cittadella ospedaliera di Castellammare. (Ren)