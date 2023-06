Commercio: Istat, +9,8 per cento annuo per export delle Regioni nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rileva l'Istat, nei primi tre mesi del 2023, gran parte delle regioni italiane registrano incrementi dell’export in valore: i più marcati per Marche (+101,9 per cento) – che da sola contribuisce per 2,8 punti percentuali alla crescita su base annua dell’export nazionale –, Molise (+25,2 per cento), Campania (+23,9 per cento), Toscana (+17,1 per cento) e Piemonte (+16,8 per cento). Per contro, si registrano riduzioni dell’export per Lazio (-11,7 per cento), Valle d’Aosta (-10,9 per cento), Friuli-Venezia Giulia (-9,9 per cento), Liguria (-6,7 per cento) e Sicilia (-2,4 per cento). Nel primo trimestre 2023, l’aumento delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Marche, in particolare, Toscana e Campania spiega per 3,3 punti percentuali la crescita dell’export nazionale; un ulteriore contributo di 2,6 punti deriva dalle esportazioni di macchinari e apparecchi n.c.a. da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e di autoveicoli dal Piemonte. All’opposto, la contrazione dell’export di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Lazio ed Emilia-Romagna fornisce un contributo negativo di 1,2 punti percentuali alla variazione delle esportazioni; un ulteriore contributo negativo di 0,5 punti è fornito dalle minori vendite di mezzi di trasporto, autoveicoli esclusi, dal Friuli-Venezia Giulia. Su base annua, i contributi maggiori alla crescita tendenziale dell’export nazionale derivano dall’aumento delle vendite delle Marche verso Cina (+4.415,3 per cento) e Belgio (+332,8 per cento), della Lombardia verso Stati Uniti (+25,6 per cento) e Svizzera (+23,6 per cento), del Piemonte verso Francia (+33,3 per cento), Germania (+25,5 per cento) e Stati Uniti (+28,2 per cento) e della Toscana verso gli Stati Uniti (+42,0 per cento). Apporti negativi, invece, provengono dalla contrazione dell’export del Lazio verso Belgio (-47,5 per cento), Germania (-16,4 per cento) e Polonia (-35,6 per cento), del Friuli-Venezia Giulia verso gli Stati Uniti (-62,4 per cento) e della Toscana verso la Svizzera (-30,1 per cento). (Rin)