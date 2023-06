Imprese: Iannone (FdI), grazie a ministro Urso per impegno verso la Rummo e la Brunella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- “È una notizia molto positiva la firma degli accordi di sviluppo per le aziende Rummo di Benevento e La Brunella di San Marzano sul Sarno in Provincia di Salerno. Il Ministro Urso conferma ancora una volta l’attenzione che ha per la Campania perché queste due realtà produttive d’eccellenza attendevano da tempo questo atto. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy è passato subito alla concreta attuazione che darà futuro a queste imprese e prospettive occupazionali. Quale rappresentante politico del territorio sono grato al Ministro Urso per l’incessante opera a sostegno delle nostre imprese, in particolare quelle campane”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania. (Ren)