Auto: Stella (Anfia) a ‘Nova’, con incognita Stellantis strategico guardare a costruttori Asiatici (3)

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Allargare gli orizzonti oltre Stellantis a livello di produzione potrebbe essere una soluzione?Questo è un tema serio e rilevante. Non è facile immaginarsi oggi qualche costruttore serio che possa garantire volumi e insediarsi nel nostro Paese con uno stabilimento produttivo importante, però è un argomento serio che bisogna continuare a presidiare, ed è uno degli elementi su cui costruire la politica economica. Attrarre un investitore di questo tipo presuppone una serie di previsioni che rendano attrattivo il Paese, ma sarebbe strategico. Bisogna guardare a qualche costruttore Asiatico, gli Europei hanno capacità produttive in eccesso o da ristrutturare, per migliorare l’efficienza degli impianti.E la conversione?C’è meno valore aggiunto su un’auto nuova. L’auto elettrica ha più valore, ma gran parte di esso (quasi il 40 per cento) è nel pacco batterie, in realtà c’è meno valore aggiunto sulla componentistica tradizionale e quindi c’è meno lavoro. Ed è quindi Inevitabile pensare anche a come reimpiegare le competenze, anche in settori su cui bisogna riorientare una parte di quelle aziende che devono fare la transizione.Secondo lei il ministro Urso fa bene ad insistere con Stellantis sulla produzione di un milione di auto?Mai smettere di insistere e fare pressione. Penso sia un argomento che spesso probabilmente il governo Italiano riprende anche nei propri dialoghi e colloqui con il governo Francese. E questo emerge anche nelle relazioni bilaterali, lo è stato recentemente nel bilaterale Confindustria-Medef Io credo che il Ministro faccia bene a cercare dialogo e risposte: non bisogna arrendersi. (Rpi)