Commercio: Istat, +9,8 per cento annuo per export delle Regioni nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 si stima una forte crescita congiunturale delle esportazioni per il Centro (+6,1 per cento), una contenuta flessione per il Nord-ovest (-0,5 per cento) e il Nord-est (-0,9 per cento) e una più ampia contrazione per il Sud e Isole (-2,5 per cento). Lo rende noto l'Istat, diffondendo le stime sulle esportazioni delle regioni italiane nel primo trimestre. Nello stesso periodo, su base annua, l’export in valore mostra una crescita sostenuta (+9,8 per cento) e diffusa a livello territoriale, seppure con intensità diverse: l’aumento delle esportazioni è molto elevato per il Centro (+20,3 per cento) e per il Sud (+14,0 per cento), in linea con la media nazionale per il Nord-ovest (+9,8 per cento), relativamente più contenuto per il Nord-est (+5,1 per cento) e le Isole (+2,1 per cento). "Nel primo trimestre 2023 - evidenzia l'Istat - l’export in valore registra una dinamica congiunturale differenziata a livello territoriale: ampiamente positiva per il Centro, negativa per le rimanenti ripartizioni territoriali. Su base annua, la crescita resta molto sostenuta ma è in netto rallentamento per tutte le ripartizioni, a esclusione del Centro per cui si rileva un’attenuazione lieve (+20,3 per cento, da +21,9 per cento del quarto trimestre 2022). La performance molto positiva delle Marche è quasi totalmente spiegata dall’eccezionale aumento delle vendite di prodotti farmaceutici verso la Cina e contribuisce per 2,8 punti percentuali all’aumento tendenziale dell’export del nostro Paese; un ulteriore contributo di 2,2 punti deriva dalla crescita dell’export della Lombardia. Le prime dieci province che realizzano i più ampi contributi alla crescita tendenziale dell’export nazionale determinano un impatto complessivo di 7,8 punti percentuali (al primo posto, Ascoli Piceno con un contributo di 2,7 punti)". (segue) (Rin)