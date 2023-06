Imprese: Rummo, da Mimit 30,7 milioni per ampliamento stabilimento Benevento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato l’accordo di sviluppo che consentirà l’ampliamento degli stabilimenti Rummo di Benevento, storica impresa di produzione di pasta. Il progetto prevede la realizzazione di due nuove linee produttive in un nuovo capannone da 10 mila metri quadrati, l’ampliamento dei magazzini e l’efficientamento della logistica. A sostegno dell’investimento, pari a oltre 51,8 milioni di euro, sono concesse agevolazioni a carico del Mimit pari a 30,7 milioni di cui 12,5 a fondo perduto e 18 milioni con finanziamenti agevolati. La Regione Campania partecipa al finanziamento con contributi a fondo perduto pari a 3,4 milioni di euro. L’accordo prevede l’acquisto di macchinari e impianti tecnologicamente avanzati (coerentemente con il Piano Nazionale Industria 4.0) e si inserisce in una strategia che vede l’azienda impegnata nella stipula di accordi con rappresentanze del mondo agricolo e Pmi nel settore del grano. L’investimento avrà un impatto positivo anche sul piano occupazionale e prevede 30 nuove assunzioni oltre che sul consolidamento della filiera e sullo sviluppo tecnologico dell’azienda. È previsto, inoltre, un investimento in pannelli fotovoltaici per ridurre in maniera significativa l’utilizzo di fonti fossili. Alla firma del ministro seguirà ora l'istruttoria e la sottoscrizione di un contratto di sviluppo con Invitalia. (Rin)