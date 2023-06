Napoli: domani a Palazzo San Giacomo la presentazione del "Pessoa Luna Park"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'assessore alle Politiche Giovanili del comune di Napoli, Chiara Marciani, interverrà alla presentazione del 'Pessoa Luna Park' che si terrà, fino al 6 agosto, negli spazi dell'ex Ospedale Militare. Ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee, il Luna Park Urbano è un progetto finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili. A presentare la ricca programmazione, che vede la presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una sezione dedicata alla musica live, interverranno: la direttrice artistica del 'Pessoa Luna Park', nonché una delle ideatrici, Azzurra Galeota e l'artista Roxy in the Box. (Ren)