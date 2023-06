Imprese: Vietri (FdI), bene accordo di sviluppo per la Brunella di San Marzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo Meloni, tramite il ministro Adolfo Urso, investe sulla Campania e sulla provincia di Salerno. La firma dell'accordo di sviluppo per l'azienda La Brunella di San Marzano sul Sarno (Salerno) è un segnale importante che guarda alla crescita dell'economia e dell'occupazione sul nostro territorio". Lo ha dichiarato, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando la firma, da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell'accordo di programma per la realizzazione entro il 2026 di un nuovo stabilimento della Brunella srl, azienda specializzata nella lavorazione di pomodoro a Nocera Inferiore (Salerno) per la produzione di conserve. "Le imprese sono il motore, prima sociale che economico, al centro dell'attenzione del Governo. Il sistema salernitano e italiano è composto da piccole e grandi aziende che, attraverso le loro capacità produttive e le loro professionalità, possono raggiungere traguardi importanti con il supporto concreto - e non a chiacchiere com'è stato negli ultimi anni - da parte dello Stato", ha concluso Vietri (Ren)