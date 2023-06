Napoli: Nappi (Lega), sfollati Secondigliano costretti a dormire in Piazza Municipio insieme ai loro bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'allarme che ho lanciato in diverse occasioni, all'indirizzo di Regione Campania e comune di Napoli, è stato letteralmente ignorato. E come previsto, purtroppo, l'ennesima bomba sociale comincia inevitabilmente a deflagrare, conseguenza diretta della roulette degli abbattimenti per edifici gravati da abusi di necessità. Otto famiglie dello stabile di Via Traversa III Aria Nova, a Secondigliano, insieme ai loro bimbi, non sapendo dove andare, hanno passato la notte all'addiaccio, in Piazza Municipio, col solo conforto di una tenda. Da un giorno all'altro quaranta persone sono state costrette a lasciare la casa in cui vivevano da anni. Chi ha ignorato la criticità e l'emergenza annunciata, o peggio ancora, conoscendole, non ha mosso un dito, adesso si attivi per mettere un tetto sulla testa di queste famiglie. Non ci sono più alibi". Lo ha denunciato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)