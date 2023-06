Lavoro: Istat, nel primo trimestre più 513 mila occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rende noto l'Istat, nel primo trimestre 2023 prosegue il calo del numero di inattivi di 15-64 anni (-558 mila, -4,3 per cento in un anno) che si attesta a 12 milioni 559 mila. Si riduce il numero di coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare (-234 mila, -2,2 per cento) e, soprattutto, quello delle forze di lavoro potenziali (-324 mila, -12,5 per cento), ossia della componente degli inattivi più vicina al mercato del lavoro. Il calo degli inattivi si riflette nella diminuzione del tasso di inattività 15-64 anni che arriva al 33,8 per cento (-1,4 punti). Diminuiscono soprattutto gli inattivi che non cercano lavoro per motivi familiari (-290 mila, -9,4 per cento) o perché in attesa degli esiti di passate azioni di ricerca (-149 mila, -23,0 per cento) (Prospetto 6); seppur con minore intensità, scende anche il numero di quanti non cercano lavoro per ragioni di studio (-72 mila, -1,6 per cento). Diminuisce, infine, il numero di scoraggiati (-55 mila, -5,3 per cento), ossia di chi dichiara di non aver cercato lavoro perché ritiene di non riuscire a trovarlo.(Rin)