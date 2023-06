Imprese: Mimit, autorizzato accordo di sviluppo per nuovo stabilimento Brunella a Nocera Inferiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Autorizzato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso un accordo di programma per la realizzazione entro il 2026 di un nuovo stabilimento della Brunella srl, azienda specializzata nella lavorazione di pomodoro a Nocera Inferiore (Sa) per la produzione di conserve. Il progetto prevede la riqualificazione di uno stabilimento dismesso e di un piano di ricerca e sviluppo finalizzato alla messa a punto di nuovi prodotti in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli. A sostegno dell’investimento, che prevede una spesa complessiva pari a 27,1 milioni, sono concesse agevolazioni a carico del Mimit pari a 15,8 milioni di cui 11 a fondo perduto e 4,8 con finanziamenti agevolati. La Regione Campania partecipa al finanziamento con contributi a fondo perduto pari a 1,7 milioni. Il progetto consentirà il consolidamento della filiera anche perché i pomodori utilizzati saranno di esclusiva provenienza di fornitori campani e pugliesi. In quest’ottica Brunella punta a creare un nuovo marchio comune con fornitori e associazioni agricole locali per sostenere la valorizzazione e qualificazione della produzione locale. Il piano industriale in cui si inserisce l’investimento si pone inoltre l’obiettivo di aumentare del 50% i ricavi da esportazione. Impatto positivo anche sull’occupazione con la prevista assunzione di 40 nuovi addetti. Alla firma del ministro seguirà ora l'istruttoria e la sottoscrizione di un contratto di sviluppo con Invitalia. (Rin)