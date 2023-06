Napoli: pubblicato l'avviso per servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del comune di Napoli, all'indirizzo https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48463 l'avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici nel territorio comunale. La scadenza per l'invio dell'adesione è il 12 luglio 2023. Il numero totale dei dispositivi in esercizio non potrà superare complessivamente le 2.100 unità, con numero massimo di operatori pari a 3 e numero massimo di veicoli per operatore pari a 700. Le autorizzazioni saranno concesse fino 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi. "Continua l'impegno dell'Amministrazione Manfredi verso l'incentivazione della mobilità sostenibile", ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza. "I dispositivi di micro mobilità elettrica - ha aggiunto - aventi tipologia di monopattino si sono rivelati (già nella sperimentazione realizzata in città dal 2020) alternativi al mezzo privato per certe fasce di utenti e complementari alle linee di trasporto pubblico esistenti ed in corso di implementazione". (Ren)