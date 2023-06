Auto: produzione Stellantis, nel confronto tra il 2019 e il 2022 -16,3 per cento, rispetto al 2017 volumi quasi dimezzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stabilimento che soffre di più è quello di Melfi, che tra il 2021 e il 2022 è cresciuto soltanto dello 0,1 per cento e rispetto al 2019 ha avuto un calo del 34 per cento. Anche il calo di Pomigliano è a due cifre rispetto al 2019, con un -16,9 per cento. Le uniche note positive, anche osservando lo storico di produzione, sono il Polo produttivo Torinese e la Maserati a Modena, ma con una differenza: lo stabilimento Maserati è in crescita rispetto al 2019 (+24 per cento), ma lontano dai numeri del biennio 2016-2017 (3.916 a fronte di 1.250); mentre il Polo produttivo Torinese si sta avvicinando alle 100 mila unità prodotte (94.710), un dato mai raggiunto negli ultimi 7 anni. (Rpi)