© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania COMUNE Tavola rotonda con Anci e i sindaci: Antonio Decaro presidente Anci e sindaco di Bari, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Roberto Gualtieri sindaco di Roma (in videocollegamento), Mario Guarente sindaco di Potenza, Pierluigi Biondi sindaco de L'Aquila (in videocollegamento), Nicola Fiorita sindaco di Catanzaro (in videocollegamento), Emily Marion Clancy vicesindaco di Bologna con delega alle politiche abitative, Pierfrancesco Maran assessore alla Casa di Milano, Benedetta Albanese assessore alla Casa di Firenze, Jacopo Rosatelli assessore alle politiche sociali di Torino, (ore 15.30). (segue) (ren)