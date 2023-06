Lavoro: Istat, nel primo trimestre più 513 mila occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati (+513 mila, +2,3 per cento rispetto al primo trimestre 2022), la cui stima si attesta a 23 milioni 250 mila unità; in aumento anche il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni che raggiunge il 60,6 per cento (+1,5 punti). Lo evidenzia l'Istat, nel report sul mercato del lavoro nel primo trimestre. L’aumento dell’occupazione coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+542 mila, +3,7 per cento) e gli indipendenti (+50 mila, +1,0 per cento), mentre risultano in calo i dipendenti a termine (-79 mila, -2,7 per cento - Prospetto 3); la crescita riguarda quasi esclusivamente gli occupati a tempo pieno (+498 mila, +2,7 per cento), essendo molto contenuta quella di chi lavora a tempo parziale (+15 mila, +0,4 per cento).(Rin)