Lavoro: Istat, disoccupazione scende all'8,3 per cento nel primo trimestre

- Nel primo trimestre il tasso di disoccupazione scende all’8,3 per cento (-0,5 punti in un anno), in calo soltanto nel Centro-nord e soprattutto tra i giovani. Lo evidenzia l'Istat, nel report sul mercato del lavoro nel primo trimestre. La diminuzione del numero delle persone in cerca di occupazione, che si attesta a poco più di 2 milioni di unità (-76 mila in un anno, -3,5 per cento), ha interessato soltanto i disoccupati con precedenti esperienze di lavoro; in calo anche la quota di chi è alla ricerca di lavoro da almeno 12 mesi che scende al 54,3 per cento del totale disoccupati (-4,5 punti), per un totale di 1 milione 139 mila persone.(Rin)